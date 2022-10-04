Свыше 1,1 миллиона человек привились от гриппа в Подмосковье | 360°

Подмосковье 04 октября 2022, 10:57 Поделиться Telegram

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Viber Свыше 1,1 миллиона человек привились от гриппа в Подмосковье

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Кампания по вакцинации против гриппа продолжается в Подмосковье. Прививку сделали уже свыше 1,1 миллиона человек, в их числе 281 тысяча детей.

«Вакцинация — самый надежный способ защиты от гриппа и его опасных осложнений. Вирус может привести к менингиту, пневмонии и даже летальному исходу. Поэтому я призываю всех, кто еще не вакцинировался, сделать прививку от гриппа», — говорит первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

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Для того чтобы пройти вакцинацию в передвижном комплексе, необходимо при себе иметь паспорт и полис ОМС. Медицинский специалист проведет осмотр на предмет отсутствия противопоказаний и сделает прививку. Ознакомиться с графиком и адресами работы мобильных комплексов можно на сайте Министерства здравоохранения региона. Сделать прививку в поликлинике можно по предварительной записи. Оформить ее можно на региональном портале госуслуг.

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Недавно губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обозначил городские округа, в которых идет строительство новых поликлиник.

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