Более 11 км дорог отремонтируют в 2020 году в Дзержинском

Более 11 километров дорог регионального и местного значения отремонтируют в 2020 году в городском округе Дзержинский. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципального образования.

За счет местного бюджета и субсидии, выделяемой правительством Московской области, отремонтируют четыре автомобильные дороги местного значения общей протяженностью почти три километра. Две дороги включены в план ремонта по итогам голосования на портале «Добродел».

В 2020 году обновят дороги местного значения:

улица Шама (протяженность 1,18 километра);

улица Лермонтова (0,9 километра);

улица Школьная (270 метров);

Университетский проезд (252 метров).

Заместитель главы администрации городского округа Дзержинский по вопросам ЖКХ Никита Марковченков пояснил, что ремонт вышеназванных дорог выполнят по муниципальной программе «Развитие и функционирование дорожного транспортного комплекса на 2020–2024 годы». Он напомнил, что по этой программе в муниципалитете ежегодно ремонтируется не менее трех дорог муниципального значения. Кроме того, в рамках софинансирования привлекаются средства из бюджета Московской области.

«Данные меры позволяют содержать улично-дорожную сеть города в нормативном состоянии», — подчеркнул Никита Марковченков.

Источник фото: администрация городского округа Дзержинский

В рамках регионального плана ремонта дорог на 2020 год из бюджета Подмосковья выделят средства на обновление пяти дорог регионального значения:

улица Угрешская (протяженность 2,12 километра);

улица Томилинская (670 метров);

улица Ленина (1,25 километра);

улица Лесная (1,45 километра);

Дзержинское шоссе (3 километра 282 метра).

Местная жительница Ирина Гулина подтвердила, что улица Лесная давно нуждается в ремонте, тем более что это основная городская дорога. «В любое время суток на данном участке наблюдается большой трафик. Дорога в некоторых местах разбита. Я рада, что ее включили в региональный план по ремонту и наконец приведут в порядок», — высказала мнение Ирина Гулина.

Специалист отдела транспорта и дорожной инфраструктуры администрации Дзержинского Евгений Макаров пообещал, что ремонтные работы начнутся в мае — при наступлении благоприятных погодных условий. А завершить их планируют до 31 августа.

Источник фото: администрация городского округа Дзержинский

Глава городского округа Людмила Иванова отметила, что совместно с руководством Московской области местные власти делают все возможное, чтобы жители Дзержинского увидели перемены к лучшему. Она призвала горожан активно участвовать в голосовании на портале «Добродел», выбирая дороги, которые нужно отремонтировать в первую очередь.

Людмила Иванова напомнила, что в 2019 году по программе губернатора в городском округе капитально отремонтированы четыре дороги: улица Энергетиков (общая площадь ремонта свыше 11,3 тысячи квадратных метров), часть улицы Лермонтова (более 3,7 тысячи квадратных метров), улицы Спортивная и Садовая (более 15,4 тысячи квадратных метров). Общая стоимость ремонта составила 18 миллионов рублей.