Подмосковье 04 августа 2023, 15:12 Более 11 километров дорог отремонтировали в Химках с начала года Пресс-служба администрации г.о. Химки

Читать 360tv в

Годовой план по дорожному ремонту в Химках закрыт на 95%. В порядок привели уже более 11 километров дорог.

Рабочие заменили полотно в кварталах Свистуха и Вашутино, на Спартаковской улице, на съезде с Первомайской улицы в районе домов № 69 и № 77, а также в деревнях Саврасово и Жилино. Сейчас ремонт идет на Ивановской улице в микрорайоне Новогорск.

Реклама

Портал «Добродел» открыл второй этап голосования по ремонту дорог. Выбрать места для ремонта на 2024 год можно до 31 августа. Для это необходимо зарегистрироваться на портале «Госуслуги» и выбрать участок дороги на интерактивной карте.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что развязка с трассой М-12 появится в Балашихе в 2025 году. Трасса М-12 стала одним из самых масштабных дорожных проектов на территории региона. Она обеспечит быстрый путь до Казани.

«Президент поставил задачу — целиком сдать дорогу до конца года. Мы свой участок сдадим досрочно — уже в сентябре», — сказал Андрей Воробьев.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».