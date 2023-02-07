Подмосковье 07 февраля 2023, 10:49 Более 10,5 тысячи человек посетили спецпоказ фильма «Они сражались за Родину» в Подмосковье

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Серия бесплатных показов художественного фильма Сергея Бондарчука по одноименному роману Михаила Шолохова «Они сражались за Родину» прошла 2 февраля в Подмосковье. Сеансы к 80-летию победы в Сталинградской битве посетили более 10,5 тысячи человек.

По данным Министерства культуры и туризма Подмосковья, бесплатные кинопоказы прошли в 41 городском округе. В общей сложности было организовано 150 сеансов.

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Фильм «Они сражались за Родину» по праву считается легендой отечественного кинематографа. Снятая на Киностудии «Мосфильм» кинолента стала символом единения советского народа и данью великому подвигу простого солдата.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что с помощью сайта welcome.mosreg.ru можно найти новости о любых культурных событиях, которые проводятся в Подмосковье.