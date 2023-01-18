Подмосковье 18 января 2023, 12:28 Более 105 тысяч школьников посетили музеи художественных промыслов Подмосковья в 2022 году

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Музеи народных художественных промыслов Подмосковья приняли более 105 тысяч школьников в 2022 году. На организованных экскурсиях побывали учащиеся с первых по 11-е классы.

По словам вице-губернатора Подмосковья Ирины Каклюгиной, в число самых посещаемых вошли музей фабрики декоративной росписи «Жостово» (его посетили свыше 27 тысяч детей) и музей «Клинское подворье» (почти 25 тысяч школьников). Активно принимали ребят на Гжельском заводе художественной росписи и Гжельском фарфоровом заводе.

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«Подмосковье славится своими изделиями народных промыслов. Задача родителей и педагогов — знакомить подрастающее поколение с нашим культурным богатством», — добавила Каклюгина.

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