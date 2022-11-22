Подмосковье 22 ноября 2022, 19:57 Более 1000 звонков о бездомных животных поступило в кол-центр Подмосковья за полтора месяца

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Операторы кол-центра приняли более тысячи звонков о безнадзорных животных за полтора месяца в Подмосковье. Горячую линию запустил Минсельхозпрод Московской области.

Сейчас кол-центр обрабатывает около 25 обращений в сутки, сообщил первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия Московской области, руководитель Государственной ветеринарной службы региона Сергей Воскресенский.

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«В рамках регулирования численности собак без владельцев в Московской области с начала года почти 13 тысяч бездомных собак прошли программу ОСВВ — „Отлов — стерилизация — вакцинация — возвращение в прежнюю среду обитания“», — рассказал Сергей Воскресенский.

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На прошлой неделе в Подмосковье в 59 округах было отловлено около 250 бездомных собак. Для работы по программе ОСВВ органы местного самоуправления заключают контракты на отлов животных со специализированными организациями, добавил Воскресенский.

Сообщить о безнадзорных животных жители Подмосковья могут через портал «Добродел» и по телефону горячей линии: 8-800-550-65-22.

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