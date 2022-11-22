Эксклюзив 22 ноября 2022, 17:28 Более 1000 жителей Подмосковья стали добровольцами в рамках частичной мобилизации Военный комиссар Астахов: частичная мобилизация в Подмосковье завершилась успешно РИА «Новости»

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Московская область успешно справилась с проведением частичной мобилизации, но количество желающих отправиться в зону проведения специальной военной операции не уменьшилось. Об этом в интервью «360» рассказал военный комиссар Подмосковья Алексей Астахов.

Он отметил, что анализ проведения частичного призыва резервистов еще не закончили. Но уже сейчас можно сказать, что Подмосковье справилось с этим мероприятием достойно.

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«Наш губернатор Андрей Воробьев 16 октября объявил, что мероприятия по частичной мобилизации в Московской области завершены в полном объеме и повестки аннулированы. Начиная с 17 октября мы отправляли в вооруженные силы по мобилизации граждан только по их собственному желанию», — рассказал Астахов.

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Желающие отправиться на службу по мобилизации, объяснил он, продолжают приходить в военные комиссариаты до сих пор. Люди приносят рапорты и просят отправить их в военные части.

«Таких у нас очень много. Более 1000 человек. Это говорит о том, что патриотизм в Московской области очень высокий. И эти люди до сих пор уезжают в военные части в рамках частичной мобилизации», — добавил Астахов.

Военный комиссар отметил, что многих беспокоил вопрос оснащенности мобилизованных. Особенно большое количество сообщений поступало от жен призванных мужчин.

«Призванные в рамках мобилизации приравнены к контрактникам с вещевым имуществом, то есть каждый из них получил необходимый перечень вещей, предусмотренный нормативными актами», — сказал он.

Вторым по популярности вопросом Астахов назвал возможность оставить собственные вещи — термобелье или, например, разгрузку.

«Не заберут. Всем разрешили это использовать, если это не выходит за рамки норм подзаконных актов и не мешает прохождению службы», — пояснил военком.

Интересовались люди и наличием средств индивидуальной защиты. И бронежилеты, и шлемы мобилизованным выдают.

«Таких жалоб все меньше, а когда мы начинаем с ними разбираться, то они не соответствуют действительности», — заключил Астахов.