Подмосковье 18 сентября 2023, 21:20 Более 1000 замечаний внесли в приложение «Проверки Подмосковья» летом ГУСТ

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Председатели многоквартирных домов активно помогают команде ГУСТ в содержании территорий, в том числе с приложением «Проверки Подмосковья». За лето в него внесли 1149 замечаний, из них 80% отработали в установленный срок.

«В сентябре динамика ниже, чем летом — 63 сообщения о необходимости привести в порядок территорию или отремонтировать элемент. Летом больше энергии было у председателей из Волоколамска — 447 замечаний, а в сентябре коллеги из Лобни отправили 38 сообщений», — рассказала руководитель ГУСТ в ранге министра Светлана Аипова.

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