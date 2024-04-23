Подмосковье 23 апреля 2024, 08:19 Более 1000 участников выступили на фестивале современного танца в Лыткарине Фестиваль современного танца прошел в Лыткарине Телеканал «360»

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В Лыткарине завершился открытый фестиваль современного танца «Весенние капели». За три фестивальных дня на сцене выступили более тысячи участников.

Участниками фестиваля стали 36 коллективов. Они представили 144 номера в 42 номинациях. Коллективы выступали в различных жанрах — от классического балета и современного танца до уличных стилей.

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Оценивало выступления строгое жюри — профессиональные хореографы, преподаватели, артисты театра и судьи высшей категории. После для танцоров прошли обучающие мастер-классы от организаторов.

«Коллективы приехали к нам из Москвы, Люберец, Луховиц, Дедовска, Раменского, Жуковского, Томилина, четыре команды из Твери», — рассказала организатор фестиваля «Весенние капели» Ирина Семенова.

Лучшим танцевальным коллективом фестиваля стала студия танца «Гравитация» из Раменского городского округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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