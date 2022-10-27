Более 1000 ремонтных работ газового оборудования провели в Химках с начала года | 360°

Подмосковье 27 октября 2022, 20:35 Более 1000 ремонтных работ газового оборудования провели в Химках с начала года

Читать 360tv в

На общегородском совещании, которое проводилась под руководством главы Химок Дмитрия Волошина, рассказывалось о том, как именно проводить контроль за газовой безопасностью в многоквартирных домах.

«Прошу внимательно отнестись к данному вопросу: все мы знаем, что такое газ. Это, помимо всего прочего, очень опасно. Жители должны быть уведомлены о необходимости проведения технического обслуживания, установки датчиков загазованности и правилах поведения при обнаружении утечки», — сказал глава города Дмитрий Волошин.

Реклама

Работы по техническому обслуживанию в целом проводятся по графику, всего за этот год уже удалось обслужить 30223 абонента, это 77% от общего числа. Провели примерно 1150 ремонтных работ, из них 455 — по газовым плитам.

Реклама

В течение двух лет провели замену внутридомовой системы газопровода в 103 многоквартирных домах, которые находятся в Химках. Сотрудники постоянно рассказывают о том, насколько неправильно не допускать домой техническое обслуживание.

В штате компании 7 слесарей и 5 инженерно-технических работников, каждый из которых в своем удостоверении имеет QR-код с возможностью перехода на сайт организации, где отражена информация о сотруднике и его фотография. А также униформа с эмблемой организации.

Напоминаем, что вся необходимая информация об установке газовых сигнализаторов, обеспечивающих систему автоматического контроля загазованности, размещена на сайте компании: www.unikon-lab.ru.