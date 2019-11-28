Более 1000 игровых площадок появилось в Подмосковье за 7 лет

В Московской области завершили программу по установке детских игровых площадок по губернаторской программе. Об этом сообщил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Михаил Хайкин уточнил, что с 2013 по 2019 годы в Подмосковье по программе губернатора Московской области установлено 1004 детские игровые площадки.

В этом году детские губернаторские площадки установлены по семи тематикам: «транспорт», «космос», «лес», «замок», «экогород», «море», «спорт». Это большие игровые комплексы по 450 квадратных метров с мягкими безопасными резиновыми покрытиями яркого цвета, а также другими неотъемлемыми элементами благоустройства: такими как скамейки, урны и информационный стенд. Разные малые архитектурные формы, установленные на детских площадках, позволяют проводить там досуг детям в возрасте от 2 до 14 лет.

Площадки с различными тематиками позволяют ребятам погружаться в атмосферу различных «геолокаций» и устраивать тематические развлечения. Особое внимание при проектировании концепций уделялось тренажерам, улучшающим физическое состояние детей.

Кроме того, в 2019 году Министерство благоустройства региона ввело 48 новых элементов на детских площадках.

«Мы отказались от устаревших конструкций, которые не интересны детям», — пояснил глава ведомства Михаил Хайкин. Один их самых популярных элементов, который в общественных обсуждениях выбрали сами дети — канатно-веревочный комплекс. Он позволяет развивать ловкость, гибкость и равновесие, помогает физическому развитию ребенка.

Всего на территории Подмосковье в 2019 году установили 222 новые детские площадки.