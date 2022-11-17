Подмосковье 17 ноября 2022, 17:13 Более 1000 домов в Шатуре подключат к газу до конца года

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В Шатуре продолжается реализация программы «Социальная газификация». В этом году газ подведут более чем к 1000 домам округа.

«Социальная газификация» в городском округе Шатура охватила 60 деревень и сел. Присоединиться к программе и провести газ в дом можно в тех населенных пунктах, где голубое топливо уже есть.

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Так в деревне Гармониха специалисты проложили более 200 метров газопровода. К нему будут подключены 25 семей.

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До границы участка газопровод подводят бесплатно, а стоимость остальных работ ложится на плечи собственника.

Сотрудники «Мособлгаза» в городском округе Шатура уже принимают заявки на следующий год.