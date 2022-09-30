Более 1000 детей стали учащимися новой школы в Павловском Посаде в сентябре | 360°

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Более 1000 детей стали учащимися новой школы в Павловском Посаде в сентябре

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В Павловском Посаде уже месяц учащиеся школы № 10 осваивают новое пространство. Здесь, помимо учебных классов, разместились два спортзала с раздевалками и душевыми, актовый зал на 400 человек, столовая с пищеблоком и даже планетарий.

Предусмотрен в школе и медицинский кабинет. А самое главное — в школе теперь есть специализированные классы, оборудованные по последнему слову техники.

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Также в школе расположились большой библиотечно-информационный центр с книгохранилищем, радиоузел, мастерские домоводства и кулинарии, обработки древесины, металла, лаборантские. Для самых маленьких предусмотрены спальни, игровые комнаты и душевые. На прилегающей территории разместились спортивные площадки и игровые зоны.

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«Первый месяц — это только начало. И мы надеемся, что постепенно благодаря поддержке родителей, пониманию наших обучающихся у нас будет создана вся та образовательная комфортная среда, которая позволит давать высокие результаты нашему образовательному учреждению», — отметила директор школы №10 Светлана Дяченко.

Всего в новой школе обучаются одна тысяча двадцать три ребенка. В учебном заведении уверены, что для учащихся создали все условия для развития и профессионального роста.

Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии нового корпуса школы № 3 в Мытищах. Там появились скалодром, гимнастический, тренажерный и хореографический залы.

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