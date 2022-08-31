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    31 августа 2022, 17:47

    Более 1000 детей родились в Подмосковье после ЭКО с начала года

    Мария Мурашова

    Жительницы Подмосковья могут бесплатно пройти экстракорпоральное оплодотворение при наличии медицинских показаний. До конца года будет проведено 5,5 тысячи таких процедур.

    Более 1000 детей родились в Подмосковье после ЭКО с начала года

    «ЭКО позволяет многим женщинам, которые не могут забеременеть естественным путем, родить ребенка. С начала года в Подмосковье родились 1039 малышей у матерей, сделавших ЭКО», — рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

    Подробная инструкция для желающих оформить направление на процедуру ЭКО, а также перечень необходимых для этого документов размещены на сайте Министерства здравоохранения Московской области, в разделе «Информация».

    Не так давно в Подмосковье максимально упростили процесс получения документов на новорожденных. Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что молодым мамам даже не нужно выходить из палаты роддома, чтобы зарегистрировать ребенка.