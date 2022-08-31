Более 1000 детей родились в Подмосковье после ЭКО с начала года

Жительницы Подмосковья могут бесплатно пройти экстракорпоральное оплодотворение при наличии медицинских показаний. До конца года будет проведено 5,5 тысячи таких процедур.

«ЭКО позволяет многим женщинам, которые не могут забеременеть естественным путем, родить ребенка. С начала года в Подмосковье родились 1039 малышей у матерей, сделавших ЭКО», — рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Подробная инструкция для желающих оформить направление на процедуру ЭКО, а также перечень необходимых для этого документов размещены на сайте Министерства здравоохранения Московской области, в разделе «Информация».

Не так давно в Подмосковье максимально упростили процесс получения документов на новорожденных. Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что молодым мамам даже не нужно выходить из палаты роддома, чтобы зарегистрировать ребенка.