Более 1000 бегунов вышли на старт гонки Zaraysk Bison Rасе возле Зарайского кремля

Экстремальный исторический забег Zaraysk Bison Race собрал свыше тысячи бегунов из Подмосковья и других регионов, которые вышли на старт возле стен Зарайского кремля. В соревнованиях участвовали как профессиональные спортсмены, так и любители.

Идея проведения такого забега появилась четыре года назад у молодежи, рассказала министр правительства Подмосковья по социальных коммуникациям Екатерина Швелидзе. В этом году на старт вышли более 1200 взрослых и 110 детей. Очень много тех, кто не участвовал в прошлых забегах, отметил министр.

«Отрадно, что наши ребята создают такие разноформатные активности для жителей Подмосковья, в которых можно принимать участие бесплатно и просто здорово проводить время в окружении близких по духу людей», — сказала Швелидзе.

Участники соревновались в скорости и выносливости на дистанции 7,5 километра через холмы, рвы с водой, лес и другие препятствия. Названия испытаний говорят сами за себя: «Гусиный шаг», «По-пластунски», «Стена», «Брод», «Пирамида с сеткой», «Рукоход».

Интерес к забегу растет с каждым годом, рассказал министр спорта Подмосковья Дмитрий Абаренов. Он отметил, что это не просто спортивное, а еще и культурно-просветительское мероприятие.

«Помимо самого забега, участники смогут посетить Зарайский кремль и музей, где увидят уникальные экспонаты. Важно, что такие события привлекают большое количество молодежи», — сказал Абаренов.

Автор фото: Юлия Давыдова

Победителей определили в четырех зачетах: мужском, смешанном, мужском парном и смешанном парном. А для детей подготовили безопасную трассу на 1,5 километра, на которой соревновались ребята от шести до 13 лет.

Идейный вдохновитель и автор проекта Zaraysk Bison Race Дмитрий Аверьянов признался, что в 2019 году, когда провели первый забег, они и не могли предположить, что мероприятие станет межрегиональным.

«В этом году к нам приехали участники из разных городов — Воронеж, Рязань, Тула, Калуга, Тверь, Санкт-Петербург. А нашим амбассадором стал Василий Смольный — известный блогер, основатель проекта „Бешеная сушка“. Он привез команды и сам принял участие в забеге», — рассказал он.

Автор фото: Евгений Мазепов

В 2023 году состоится юбилейный, пятый забег, и для участников подготовят сюрпризы, пообещал Аверьянов.

Забег Zaraysk Bison Race проводится с 2019 года. Мероприятие организуют при поддержке Министерства физкультуры и спорта Подмосковья, Главного управления коммуникаций региона и Фонда президентских грантов. В этом году гонку помогли провести 150 волонтеров, которые перед этим прошли специальную подготовку.