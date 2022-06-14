Более 100 жителей Солнечногорска сдали нормы ГТО

Жители Солнечногорска собрались на стадионе «Металлург», чтобы сдать нормы ГТО. Возраст участников варьировался от шести до 45, почти все показали отличные результаты.

Источник фото: телеканал «360»

«Возраст различный. Начиная от самого маленького — 6 лет, есть у нас и возрастные участники, записались мужчина и женщина, более 45 лет. Это просто обычные жители, и еще сюда подъехали наши друзья из ДНР и ЛНР, которые по определенным причинам находятся на нашей территории», — сказал начальник Управления молодежной политики, физической культуры и спорта администрации г. о. Солнечногорск Игорь Артамонов.

Для сдающих подготовили восемь площадок для бега, метания мячей, работы с прессом, упражнений с гирей и прочими снарядами. Полтора часа на все — и это под палящим солнцем. По предварительным данным, большинство из них показали достойные результаты — и это уже тенденция.

Сдача нормативов ГТО в Солнечногорске проводится регулярно для всех желающих. По итогу можно оценить уровень своей подготовки и получить значок в случае хорошего результата. Так что все чаще жители округа приходят на фестиваль ГТО целенаправленно и готовятся заранее.