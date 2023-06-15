Эксклюзив 15 июня 2023, 14:45 Более 100 жителей городского округа Пушкинский пришли добровольцами на службу по контракту

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Более 100 жителей городского округа Пушкинский решили подписать контракт на службу в Вооруженных силах России. Об этом в беседе с «360» сообщил глава муниципалитета Максим Красноцветов. По его словам, служба по контракту — возможность осознанно и профессионально выполнить свою конституционную обязанность и долг по защите Отечества.

«Набор продолжается. Все желающие могут уточнить информацию по номерам пушкинского военного комиссариата: 8 (495) 993-30-83 и 8 (936) 260-50-35», — добавил Красноцветов.

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Глава городского округа напомнил, что в Московской области действуют самые выгодные условия поддержки контрактников.

«Для начала следует сказать про 600 тысяч рублей, которые выплачивают единовременно всем по указу губернатора Андрея Воробьева. Также контрактники получают государственные выплаты, социальные гарантии и льготы, в числе которых бесплатное социальное обслуживание на дому для пожилых родителей, освобождение от платы за детский сад, первоочередное зачисление детей в секции, кружки, на продленку в школах, компенсация оплаты услуг ЖКХ и многое другое», — отметил Красноцветов.

Он добавил , что вместе с коллегами регулярно общается с военнослужащими и их родственниками, помогая решать существующие проблемы.

«Могу сказать, что у каждого мужчины, подписавшего контракт, есть четкий ответ на вопрос „Зачем?“. Люди идут защищать родину, помогать тем, кто нуждается в нашей помощи. <…> В моем близком окружении есть мужчины, которые приняли для себя такое важное решение — подписали контракт и отправились на обучение для дальнейшего прохождения службы в зоне СВО», — подытожил Красноцветов.

Ранее стало известно, что подмосковный центр отбора на службу по контракту принял заявки почти от 1,2 тысячи добровольцев. Он находится в Балашихе по адресу: Восточное шоссе, владение 2.

Ответы на вопросы по контрактной службе можно получить по телефону горячей линии +7 (495) 990-77-77.

Ссылка на раздел «Военная служба по контракту» на портале госуслуг доступна здесь.

Все контрактники получают меры социальной поддержки. Об этом можно подробно узнать на сайте контрактмо.рф.

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