Более 100 жителей Балашихи обратились в Центр помощи семьям мобилизованных | 360°

Подмосковье 22 октября 2022, 15:10 Более 100 жителей Балашихи обратились в Центр помощи семьям мобилизованных

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Центр помощи семьям мобилизованных граждан в Балашихе организован на базе комплексного молодежного центра «Семья» на Московском проезде. Центр начал работу 18 октября.

Более 100 жителей Балашихи обратились за помощью к специалистам центра помощи семьям мобилизованных граждан. Более 16 сотрудников ежедневно обрабатывают все входящие заявки и связываются с профильными специалистами, чтобы максимально быстро дать исчерпывающую информацию по запросу.

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«В наш центр стекаются обращения от всех семей, мобилизованных в Балашихе. В основном они касаются выплат материальной помощи, много юридических вопросов, например касающихся доверенностей. Есть вопросы от семей по гуманитарной помощи. Мы стараемся дать ответы в течение суток. Вопросы поступают самые разные, иногда есть те, где мы можем дать разъяснение на основе официальной информации. Если же требуется помощь профильного специалиста, то связываемся с ведомством и перенаправляем заявителя точечно», — рассказала руководитель Центра помощи семьям мобилизованных в Балашихе Юлия Степанова.

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Каждой семье нужен индивидуальный подход. Если меры поддержки недостаточны, специалисты стараются помочь в индивидуальном порядке.

«Бывает, что человек обращается с тем, что его родственника ошибочно мобилизовали. Мы связываемся с военкоматом, сотрудники нам разъясняют ее законность, а мы передаём гражданину. Если причина в состоянии здоровья — выходим с инициативой провести дообследование, военкомат связывается с воинской частью. Некоторые заявления возможно обработать в течение суток, а вот если это вопрос гуманитарной помощи, то его нельзя решить мгновенно. Мы максимально быстро выходим на связь с заявителем и пытаемся всё разрешить в сжатые сроки», — отметила Юлия Степанова.

Адрес Центра поддержки мобилизованных граждан в Балашихе: Московский проезд, 13. Очный прием граждан проходит ежедневно с 09:00 до 19:00. В центре можно получить юридическую, психологическую, волонтерскую помощь, помощь с оформлением документов.

По всем вопросам, связанным с мобилизацией, также можно обратиться на портал «Добродел». На главной странице сверху есть раздел «Доброе дело. Поддержка мобилизованных». Кроме того, балашихинцы могут обратиться за информацией на горячую линию по номеру +7 (495) 524-25-75 по будням с 10:00 до 17:00.