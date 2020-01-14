Более 100 земельных участков получат многодетные семьи Подмосковья до конца января

До конца января многодетным семьям Московской области передадут 123 земельных участка. Об этом рассказал министр имущественных отношений Московской области Владислав Коган.

В конце декабря 2019 года Минмособлимущество согласовало предоставление 123 земельных участков многодетным семьям из 18 муниципалитетов Московской области. Земли передадут до конца января.

Больше всего земель получат многодетные семьи из городского округа Серпухов. Им передадут 56 участков. Семьи Можайского горокруга получат 17 участков, Бронниц — десять. Семьям из Дмитрова и Коломны достанется по шесть участков, из Чехова — пять участков, из Наро-Фоминска и Ступина — по четыре. Многодетные из Волоколамска и Ногинска получат по три участка, из Одинцова — два участка.

Также по одному земельному участку предоставят многодетным семьям Сергиева Посада, Павловского Посада, Шаховской, Шатуры, Егорьевска, Воскресенска и Луховиц.