Подмосковье 13 февраля 2023, 16:53 Более 100 врачей из Подмосковья получили землю по льготной программе с начала года

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Участки для строительства продолжают передавать медикам в рамках подмосковной программы «Земля врачам». С начала года наделы получили уже более 100 специалистов.

«По поручению губернатора Андрея Воробьева в регионе уделяется особое внимание строительству новых больниц, поликлиник, а также поддержке медицинского персонала. Одна из мер — программа „Земля врачам“», — отметила заместитель председателя правительства Подмосковья Анна Кротова.

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С начала года уже более 100 медиков получили наделы для строительства дома. Поддержкой воспользовались специалисты из Волоколамска, Орехово-Зуева, Пушкино, Раменского, Серпухова, Щелкова и Воскресенска.

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«Получить землю пожелали 2,1 тысячи врачей. На сегодняшний день ее предоставили для 1,7 тысячи медицинских работников с начала действия программы», — пояснила министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова.

Действие закона продлится до конца 2026 года. Получить землю могут врачи, которые работают в Московской области не менее трех лет. Подать заявку можно через местную администрацию или через портал госуслуг Московской области.