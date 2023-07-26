Подмосковье 26 июля 2023, 07:21 Более 100 волонтеров Подмосковья поучаствовали в образовательной встрече в Зарайске Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области

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В Зарайске состоялась образовательная встреча по развитию добровольчества. В ней поучаствовало более 100 молодых людей, сообщили в министерстве информационных и социальных коммуникаций Московской области.

«Мероприятие мы организовали для волонтеров Подмосковья из Зарайска, Серебряных прудов, Луховиц, Каширы и Коломны. Стараемся организовывать встречи для ребят со всех уголков нашего Подмосковья, чтобы все были вовлечены и чувствовали себя частью большой команды», — рассказала министр Екатерина Швелидзе.

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Эта четвертая встреча в Подмосковье. Всего мероприятия посетили более 400 активистов. В Зарайске волонтерам рассказали о грантовых возможностях. Перед ними выступила соучредитель АНО «Устойчивое развитие», советник президента «Фонда поддержки и развития современного искусства» Мария Большакова. Она рассказала о постановке целей по системе Smart и реализации идей.

«Цель необходимо трансформировать в задачу, в масштабный проект, который начнет реализовываться и будет долгое время существовать, принося пользу», — заявила Большакова.

После выступления желающие смогли задать свои вопросы. После него участники соревновались за звание самой эрудированной команды в «Самом умном, самом добром Квизе». Победу одержала команда «Кашира 1».

За мероприятиями можно следить по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился в Люберцах с руководителями молодежных организаций. Активисты и волонтеры рассказали о своих проектах и инициативах.

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