Подмосковье 27 июля 2023, 12:41 Более 100 видеодомофонов установили в Воскресенске с начала года Unsplash

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Еще 105 видеодомофонов установили в Воскресенске с начала года. Благодаря специальному приложению совершенно не важно, где находится владелец квартиры. Собственник может увидеть гостя, поговорить с ним и открыть дверь в подъезд дистанционно.

Сегодня уже 154 подъезда в Воскресенске оборудованы видеодомофонами. Они подключены к системе «Безопасный регион», доступ к которой имеют правоохранительные органы. Они снимают на видео участок перед подъездом на расстоянии до 15 метров.

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Обновление оборудования для жителей проводится бесплатно, при этом установленные ранее домофонные трубки также будут работать. Абонентская плата взымается только за обслуживание видеодомофона и составляет от 50 до 85 рублей в месяц.

Для установки видеодомофона жильцы должны обратиться в свою управляющую компанию, затем этот вопрос вынесут на общее собрание собственников жилья. После заключения договора, специалисты установят и начнут обслуживать оборудование.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил усилить контроль за состоянием дворов.

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