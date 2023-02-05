05 февраля 2023, 01:34
Более 100 учителей приняли участие в конкурсе «Педагог года — 2023» в Пушкинском округе
Итоги муниципального конкурса «Педагог года — 2023» подвели в Пушкинском округе. Награды победителям вручил глава округа Максим Красноцветов.
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В конкурсе приняли участие свыше 100 учителей. На торжественном мероприятии назвали имена восьми победителей в семи номинациях конкурса.
Ранее сообщалось, что победителя муниципального этапа конкурса «Учитель года» выбрали в Химках.
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Учителя
Пушкино
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