03 апреля 2023, 17:34
Более 100 учащихся из школьных лесничеств поучаствовали в челлендже видеороликов в Подмосковье
Более 100 учащихся со всей России поучаствовали в челлендж «Мой лес — мой дом». Проект запустили в Московской области к Международному дню лесов.
«К Подмосковью присоединились еще семь регионов нашей страны — Владимирская, Волгоградская, Нижегородская, Новосибирская области, Приморский край, республика Карелия и Донецкая Народная Республика», — сообщил курирующий Комлесхоз зампред правительства региона Георгий Филимонов.
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Школьным лесничествам предложили снять видеоролики до одной минуты и разместить их до 31 марта в социальных сетях с хештегом #МойЛес2023.
«Увлечение природой, погружение в лесные тонкости, желание познавать окружающий мир — это объединяет ребят из школьных лесничеств», — добавил зампред.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что современная школа в деревне Голубое станет одной из самых крупных в Солнечногорске. Она примет 1,3 тысячи учащихся.
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Школьники
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