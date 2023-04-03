Подмосковье 03 апреля 2023, 17:34 Более 100 учащихся из школьных лесничеств поучаствовали в челлендже видеороликов в Подмосковье

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Более 100 учащихся со всей России поучаствовали в челлендж «Мой лес — мой дом». Проект запустили в Московской области к Международному дню лесов.

«К Подмосковью присоединились еще семь регионов нашей страны — Владимирская, Волгоградская, Нижегородская, Новосибирская области, Приморский край, республика Карелия и Донецкая Народная Республика», — сообщил курирующий Комлесхоз зампред правительства региона Георгий Филимонов.

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Школьным лесничествам предложили снять видеоролики до одной минуты и разместить их до 31 марта в социальных сетях с хештегом #МойЛес2023.

«Увлечение природой, погружение в лесные тонкости, желание познавать окружающий мир — это объединяет ребят из школьных лесничеств», — добавил зампред.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что современная школа в деревне Голубое станет одной из самых крупных в Солнечногорске. Она примет 1,3 тысячи учащихся.

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