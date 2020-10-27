Более 100 тысяч жителей Подмосковья ушли на удаленку

«По информации работодателей, более 106 тысяч работников работают в дистанционном режиме», — сказала Мельникова.

Министр отметила также, что почти пять тысяч жителей региона ждут увольнения.

По словам Мельниковой, еще 22 тысячи жителей Подмосковья трудятся в режиме неполного рабочего дня или недели. Такую инициативу проявили работодатели.

«В отпусках без сохранения зарплаты находятся более восьми тысяч человек. Численность работников, предполагаемых к увольнению, составляет порядка пяти тысяч человек», — подытожила Мельникова.