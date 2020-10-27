27 октября 2020, 20:27
Более 100 тысяч жителей Подмосковья ушли на удаленку
В Подмосковье на удаленный режим работы перешли свыше 106 тысяч жителей. Об этом рассказало РИАМО со ссылкой на начальника управления занятости Министерства социального развития Московской области Марину Мельникову.
«По информации работодателей, более 106 тысяч работников работают в дистанционном режиме», — сказала Мельникова.
Министр отметила также, что почти пять тысяч жителей региона ждут увольнения.
По словам Мельниковой, еще 22 тысячи жителей Подмосковья трудятся в режиме неполного рабочего дня или недели. Такую инициативу проявили работодатели.
«В отпусках без сохранения зарплаты находятся более восьми тысяч человек. Численность работников, предполагаемых к увольнению, составляет порядка пяти тысяч человек», — подытожила Мельникова.