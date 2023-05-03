Подмосковье 03 мая 2023, 14:38 Более 100 тысяч жителей Подмосковья подключились к голосованию по ремонту дорог Минтранс Подмосковья

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С 1 апреля в Подмосковье проходит голосование по выбору дорог для ремонта в 2024 году. За это время свои пожелание на «Доброделе» озвучили более 103 жителей региона. Об этом сообщили в Минтрансе Московской области.

«Активнее всего в сборе предложений принимают участие жители Ступина, которые оставили больше 10,5 тысячи голосов. Свыше шести тысяч голосов — от жителей Раменского, более 5,7 тысячи голосов — из Воскресенска, и чуть больше 5,2 тысячи — из Клина», — отметили в ведомстве.

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Сбор предложений завершится 31 мая. Выбрать конкретный участок дороги можно на интерактивной карте на портале. Дороги, выбранные участниками сбора предложений, будут рассмотрены специалистами и вынесены на последующее голосование, которое пройдет с 1 июля по 31 августа.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал жителей пройти опрос и озвучить пожелания по поводу перемен в регионе. Также можно оставить отзыв о нововведениях, которые стали заметными и долгожданными.

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