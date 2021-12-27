Более 100 тысяч жителей Балашихи получили чистую воду благодаря современной станции водоочистки

В Балашихе ввели в эксплуатацию современную станцию водоочистки. Она начала работу в микрорайоне Савино. Станция обеспечит качественной питьевой водой множество предприятий и социальных учреждений, а также примерно 100 тысяч жителей. Они проживают в зоне, где в дома поступает чистая вода, которая полностью соответствует нормам СанПиН.

До запуска станции в составе воды фиксировали большое количество солей железа и марганца. Как отметил министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский, до конца 2024 года в регионе планируют построить и модернизировать еще около 100 объектов водоснабжения — они будут поставлять чистую воду еще в 19 городских округов.

«За последние шесть лет в Подмосковье было построено и модернизировано порядка 400 объектов водоснабжения. В их числе новые водозаборные узлы, станции водоочистки и водоподготовки, сети водоводов», — отметил Антон Велиховский.

В Балашихе работы начались в 2021 году. За это время удалось подготовить площадку, завезти саму станцию водоочистки и наладить ее работу, подключить все необходимое оборудование.

За последние шесть лет качество водоснабжения улучшилось более чем для двух миллионов жителей Московской области. Сейчас доля населения, у которых в дома поступает качественная питьевая вода, увеличилась с 83,2% до 92,7%: это данные только за первое полугодие 2021 года.