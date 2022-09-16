Более 100 тысяч заявлений в кружки и секции подали родители Подмосковья с начала сентября | 360°

Подмосковье 16 сентября 2022, 15:32 Поделиться Telegram

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Viber Более 100 тысяч заявлений в кружки и секции подали родители Подмосковья с начала сентября

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Запись в спортивные секции, творческие студии и художественные объединения стала самой популярной услугой на региональном портале Госуслуг в сентябре. Более 100 тысяч родителей определились, чем будут заниматься их дети в свободное от школы и детского сада время.

«С начала года более 430 тысяч заявлений на запись в кружки и секции поступило в режиме онлайн от родителей Подмосковья. Из них порядка 100 тысяч — в сентябре», — сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

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Выбрать занятия по душе не выходя из дома можно с помощью комплексной услуги. Если раньше надо было подавать заявление на каждый кружок, то теперь — только одно заявление на несколько. Это удобно и занимает минимум времени. Многие родители уже выбрали дополнительные занятия для детей. Традиционно самыми востребованными являются спортивные и инженерно-технические направления, а также творчество.

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Выбрать кружок можно на сайте дополнительного образования Подмосковья. Записаться - на Госуслугах.

В сентябре секции по футболу, легкой атлетике и боксу появились в микрорайоне №25 в Мытищах. Здесь открылся новый спортивный центр со стадионом, построенный по программе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Он лично осмотрел объект и пожелал юным спортсменам новых достижений.

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