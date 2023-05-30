Подмосковье 30 мая 2023, 17:31 Более 100 тысяч тонн гуманитарной помощи Донбассу отправили из Чехова с начала СВО Пресс-служба городского округа Чехов

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С начала прошлого года жители и предприниматели Чехова собрали уже 104 тонны гуманитарного груза для Донбасса. Итоги озвучили в Министерстве территориальной политики Подмосковья.

Помощь собирали местные жители, волонтеры, представители власти и бизнеса. Предприниматели городского округа активно участвуют в сборе необходимого — 20 чеховских компаний направили в Донбасс гуманитарные грузы на общую сумму более четырех миллионов рублей. Школьники из Чехова написали военнослужащим более 10 тысяч писем.

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На территории округа открыт Центр помощи семьям мобилизованных, где на учете состоят 542 человека. С каждой семьей установлена постоянная связь и ведется индивидуальная работа.

Оказывается шефская помощь школам в Луганске и в Снежном.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил о бесплатных летних лагерях для детей бойцов СВО.

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