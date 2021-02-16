Более 100 тысяч студентов проехали в подмосковных автобусах за неделю

Свыше 101,5 тысячи студентов проехали на автобусах Подмосковья после разблокировки льготной карты «Стрелка» для учащихся. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса региона.

Для студентов университетов возобновился льготный проезд по картам «Стрелка» с 7 февраля, так как с 8 февраля они вернулись к очному обучению. Карты для учащихся вузов разблокированы для поездок на всех видах транспорта.

Всего ученики средних профессиональных и высших учебных заведений совершили более 265,1 тысячи поездок на 1780 маршрутах региона.

По ученической «Стрелке» действуют специальные тарифы, которые позволяют школьникам и студентам Подмосковья существенно экономить на проезде. Так, первые 35 поездок по карте оплачиваются со скидкой 50%, а начиная с 36-й поездки скидка составляет 99%.

Следить за историей поездок и балансом карты удобно в личном кабинете на сайте и в официальном мобильном приложении «Стрелка».