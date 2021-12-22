Более 100 тысяч школьников Подмосковья прошли обучение в центре «Взлет»

Открытый в июле 2019 года на базе гимназии имени Примакова образовательный центр «Взлет» провел обучение в очном и дистанционном форматах более 100 тысяч школьников Московской области по более чем 30 предметам и проектным программам.

Центр «Взлет» выявляет талантливых детей и подростков, живущих в Подмосковье, и помогает им развивать способности и таланты. Образовательные программы центра разделены по трем направлениям: «Наука» в Физтех-лицее имени Капицы, «Искусство» на базе Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки, «Спорт» в подмосковном «Центре спортивной подготовки № 4».

В направление «Наука» входят программы подготовки к Всероссийской олимпиаде школьников по 24 предметам. Участники направления «Искусство» обучаются основам многослойной акварельной живописи и художественно-стилевым особенностям росписи по фарфору. Направление «Спорт» включает в себя интенсивные программы по шахматам и футболу.

Обучение по этим программам полностью бесплатное. В них могут принять участие школьники 6-11-х классов, которые показали успехи в различных дисциплинах. Для участия будущим ученикам необходимо подтвердить свои достижения.

Также центр «Взлет» занимается популяризацией олимпиадного движения школьников и сам проводит интеллектуальные конкурсы, включая Подмосковную и Весеннюю олимпиады школьников, а также региональные этапы конкурсов имени Джеймса Максвелла и Леонарда Эйлера и региональный трек всероссийского конкурса «Большие вызовы».

Кроме того, образовательный центр занимается проведением проектных образовательных программ, проводит семинары с учителями по работе с одаренными детьми, а также ведет онлайн-курсы по подготовке школьников к олимпиадам «Взлет.Онлайн».

Организация и сопровождение этапов Всероссийской олимпиады школьников — одни из главных задач образовательного центра «Взлет». В 2020—2021 учебном году в подмосковном этапе образовательных соревнований приняли участие 13 904 школьника, что почти в два раза больше, чем годом ранее.

В этом году «Взлет» увеличил до 90 количество площадок для проведения Всероссийской олимпиады школьников в Подмосковье.

На заключительном этапе соревнований участники из Московской области завоевали 183 диплома: 24 по физике, 23 по астрономии и 15 по истории. Подавляющее большинство победителей и призеров Всероссийской олимпиады — это выпускники профильных программ центра «Взлет».

Центр проводит мероприятия, где ученики могут найти наставников для своих проектов, а также принять участие во Всероссийском конкурсе научно-технологических проектов «Большие вызовы».

Совместно с образовательными и научными организациями «Взлет» развивает проектные программы. Среди них «Космические технологии» (совместно с госкорпорацией «Роскосмос»), «Литературное творчество», «Подмосковная проектная школа», GameDev Сamp (совместно с VK), «Когнитивные исследования» (совместно с НИУ ВШЭ), «Современная энергетика», «Большие вызовы», «Социальное проектирование», «Мастерская визуальных проектов».

На сегодняшний день у центра «Взлет» 28 партнеров, среди которых Московский государственный университет имени Ломоносова, Московский физико-технический институт, Московский государственный институт международных отношений МИД Российской Федерации, Московский государственный лингвистический университет, Московский государственный областной университет, Дипломатическая академия МИД РФ и другие.

В 2020 году «Взлет» успешно запустил дистанционные курсы подготовки к олимпиадам «Взлет.Онлайн». Занятия проходят на цифровой платформе по шести самым популярным предметам: математика, русский и английский языки, биология, физика, обществознание.

Доступ к курсам могут купить школы, где ученики смогут заниматься и подтягивать свои знания бесплатно.

Стратегия развития центра «Взлет» предполагает строительство в Московской области гуманитарного и естественно-научного образовательных кластеров. Они появятся на территориях гимназии имени Примакова и Одинцовском городском округе и Физтех-лицея имени Капицы в Долгопрудном. Планируется, что первый кампус откроется в январе 2022 года.