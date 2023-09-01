Подмосковье 01 сентября 2023, 11:13 Более 100 тысяч семей Подмосковья получили выплаты на школьную форму Unsplash

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Для школьников Подмосковья и их родителей предусмотрены различные меры поддержки. Например, к новому учебному году более 100 тысяч многодетных семей получили выплаты на школьную форму, а первоклассникам вручили 3,5 тысячи подарочных наборов.

«Важно отметить, что эти меры являются частью более широкой стратегии развития образования в Московской области, которая направлена на обеспечение высокого качества обучения. Для этого отдельное внимание уделяется строительству и капремонту школ, ликвидации второй смены, обеспечению школ современным оборудованием, поддержке учителей», — рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

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Ежегодно в Московской области на одного обучающегося ребенка из многодетной семьи предусмотрена выплата в размере трех тысяч рублей. С этого года Мособлдума установила новую ежегодную меру поддержки — выплату для многодетных семей со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума. Такие семьи получают дополнительно семь тысяч рублей.

Родителям, которые воспитывают ребенка-инвалида, положена ежегодная выплата в 13 тысяч рублей.

Школьники также могут получить подарочный набор первоклассника, в котором есть все необходимое для обучения. Данная мера поддержки предусмотрена для ребят из семей с низкими доходами — не более 17,2 тысячи рублей на каждого члена семья.

Если семья признана малоимущей и ежемесячно получает пособие на ребенка, то право на получение набора появляется автоматически. Если она не признана таковой, то необходимо подать заявление на получение набора через портал.

Ранее губернатор Андрей Воробьев и Сергей Лавров открыли новый учебный год в гимназии Примакова. Они пожелали ребятам «смелых решений и ярких побед».

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