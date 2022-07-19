Более 100 тысяч семей из Подмосковья получили электронное удостоверение о многодетности

В Подмосковье порядка 100 тысяч многодетных семей используют электронное удостоверение, которое гораздо более удобно и всегда находится под рукой — в смартфоне у одного из родителей. Электронный документ можно предъявить прямо с экрана и подтвердить свой статус.

Бумажное удостоверение также выдается, однако его теперь необязательно брать с собой всюду, где оно может понадобиться: для многодетных семей часто бывают акции и скидки, они пользуются многими льготами.

Как добавили в Министерстве социального развития Подмосковья, оформить статус многодетной семьи теперь тоже можно в электронном формате — и это будет намного удобнее, чем приносить с собой кипу документов.

«Никакой бумажной волокиты, готовую социальную карту родитель может забрать в МФЦ, льготы на ЖКУ назначаются автоматически, а электронное удостоверение доступно сразу в личном кабинете. Также если в семье есть школьники, им автоматически будет назначено бесплатное питание в школе», — пояснила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

Сейчас в Подмосковье проживают больше ста тысяч многодетных семей, все они пользуются электронными услугами. Меры для поддержки таких семей находятся на контроле губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.