Подмосковье 15 сентября 2023, 13:16 Более 100 тысяч сеянцев высадят в лесах Подмосковья на экологической акции в сентябре Комитет лесного хозяйства МО

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Акция «Наш лес. Посади свое дерево» пройдет в Подмосковье с 16 по 30 сентября. По словам председателя регионального Комлесхоза Олега Баженова, для экологического проекта подготовили более 100 тысяч сеянцев.

«Этой осенью мы будем сажать две из основных лесообразующих пород региона — сосну и ель», — добавил Баженов.

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Весь посадочный материал для восстановления лесов Подмосковья выращивают в питомниках подведомственного комитету учреждения «Центрлесхоз». По словам зампреда правительства Московской области Георгия Филимонова, сеянцы для акции привезли уже на 24 участка в 15 лесничествах.

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