Более 100 тысяч рабочих мест создали иностранные инвесторы в Подмосковье

В Московской области работает уже более 300 компаний с зарубежным капиталом. Иностранные инвесторы вложили в экономику Подмосковья порядка двух триллионов рублей и создали более 100 тысяч рабочих мест. Об этом рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По нашим оценкам, общий объем зарубежных капиталовложений в экономику Подмосковья составил два триллиона рублей, а число созданных иностранными компаниями рабочих мест уже превысило 100 тысяч. При этом предприятия работают в самых разнообразных отраслях промышленности — от выпуска стройматериалов до изготовления высокотехнологичного медицинского оборудования Екатерина Зиновьева министр инвестиций, промышленности и науки Московской области.

По ее словам, в Подмосковье работают иностранные компании из 39 стран мира. Ключевыми партнерами для региона традиционно являются Германия, США и Франция. При этом интерес к Подмосковью проявляют и другие зарубежные партнеры — сегодня в области работают предприятия из Мексики, Ирландии, Индии и Бразилии.

В регионе постоянно совершенствуют региональные меры поддержки, а также развивают инфраструктуру для локализации. Разместить свои производства компании могут на территории одной из пяти особых экономических зон или 59 техно- и индустриальных парков.

«Все зарубежные предприятия находятся на индивидуальном сопровождении у компетентных структур областного правительства. Как результат, ни один инвестор не покинул Московскую область даже в трудное пандемийное время. Более того, все намеченные планы по модернизации и расширению существующих производств не были пересмотрены, а всего лишь скорректированы во времени», — сказала глава регионального Мининвеста.

Ранее стало известно, что резиденты подмосковных ОЭЗ за первые шесть месяцев 2021 года инвестировали более девяти миллиардов рублей.