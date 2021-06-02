Более 100 тысяч обращений от жителей Подмосковья помог решить ЦУР с начала года

Центр управления регионом Подмосковья с начала года помог тысячам жителей решить их проблемы. Более 103 тысяч обращений по вопросам ЖКХ успешно обработали и исправили нарушения, где это было необходимо. Об этом рассказали в пресс-службе Госжилинспекции Московской области.

«С начала 2021 года управляющие организации Подмосковья решили более 103 тысяч жилищно-коммунальных проблем жителей, о которых те сообщили в Центр управления регионом», — отметила руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

Она добавила, что показатель первой половины этого года выше, чем за тот же период 2020-го. Ведомство регулярно следит за работой управляющих компаний региона по выполнению заявок жителей, которые они присылают в Центр управления регионом.

Среди самых популярных вопросов от жителей оказались: уборка подъездов, по этой теме в ЦУР поступили более 13,5 тысячи обращений; о ремонте подъездных дверей просили восемь тысяч раз; также жителей волновали освещение подъездов и входных групп, ремонт лифтов, окраска стен в подъездах.

«Все категории из проблемного топа находятся на особом контроле Госжилинспекции. Сообщения жителей мы ежедневно детально анализируем совместно с представителями органов местного самоуправления. Особенно внимательно относимся к сигналам о неисправностях лифтов. Ведь ненормативное состояние этой сложной техники грозит возникновением аварий и чрезвычайных ситуаций», — уточнила Федина.

Она добавила, что работа ЦУР помогает контролировать работу управляющих компаний региона, чтобы повысить их эффективность.

«Управляющие организации должны максимально эффективно работать в интересах собственников и нанимателей жилья — тех, кто оплачивает жилищно-коммунальные услуги. Благодаря ЦУР органы местного самоуправления и государственной власти получают актуальную и полную информацию о ситуации в Подмосковье. Это позволяет в приоритетном режиме решать наиболее волнующие жителей проблемы, не допускать возможные нештатные ситуации и чрезвычайные происшествия», — заключила Ольга Федина.