Более 100 тысяч камер подключили к системе «Безопасный регион» в Подмосковье | 360°

Подмосковье 27 октября 2022, 18:23 Более 100 тысяч камер подключили к системе «Безопасный регион» в Подмосковье

Читать 360tv в

В Московской области с момента запуска системы «Безопасный регион» к ней подключили уже более 100 тысяч видеокамер. Об этом сообщила пресс-служба Министерства госуправления, информационных технологий и связи Подмосковья.

«Камеры устанавливаются в подъездах многоквартирных домов, в парках и дворах, на перекрестках и пешеходных переходах, возле торговых центров. Кроме того, их размещают в детских садах, школах, поликлиниках, спортивных объектах, а также в общественном транспорте», — сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Реклама

Министр добавила, что в этом году в регионе установили более 19 тысяч камер, чтобы защитить жителей от неприятных ситуаций.

Реклама

С 2020 года в системе «Безопасный регион» работают камеры с технологией распознавания лиц, это помогает оперативно искать правонарушителей.

Министр напомнила, что при строительстве многоквартирных домов и социально значимых объектов застройщик должен подключить комплекс видеонаблюдения к системе «Безопасный регион». Для этого он должен подать заявление на региональном портале госуслуг.