Более 100 тысяч детей отдохнули в летних лагерях Подмосковья

Летом в Подмосковье оздоровилось более 100 тысяч детей. Ребята отдыхали в загородных лагерях и лагерях дневного пребывания. Об этом рассказала министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

«В этом году в Подмосковье оздоровились 100 740 детей, из которых 23 907 детей, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Отдых был организован в соответствии с санитарно — эпидемиологическими рекомендациями Роспотребнадзора», — уточнила Фаевская.

Всего в регионе проживает почти 684 тысячи детей в возрасте от семи до 15 лет, из них около 86 тысяч детей находятся в трудной жизненной ситуации.

Из-за пандемии коронавируса детские летние лагеря начали работать позже. Первые смены стартовали 15 июля. Оздоровительные организации наполняли лишь на 50%. Такие рекомендации дал Роспотребнадзор.

Подмосковные дети посетили загородные лагеря отдыха и оздоровления детей и санаторно-курортные организации Московской области. Там отдохнули более 27 тысяч ребят.

В детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием отдохнули 19 306 детей; в лагерях труда и отдыха — 1 352 ребенка; в детских специализированных (профильных) лагерях и детских лагерях различной тематической направленности — 2 487 детей.

Почти 50 тысяч ребят были охвачены иными формами отдыха, в том числе малозатратными.

49 оздоровительных организаций открыли свои двери в первую смену. Во вторую смену детей принимали уже 483 лагеря, 61 из них загородный.

Дополнительно в регионе организуют осеннюю смену в детских лагерях, подведомственных Министерству социального развития.

Подать заявление на предоставление путевки можно на региональном портале государственных и муниципальных услуг.