Подмосковье 20 июля 2023, 03:30 Более 100 тысяч человек посетили крупные выставки Подмосковья с начала года Историко-художественный музей "Новый Иерусалим"

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Более 100 тысяч жителей и гостей Подмосковья посетили восемь крупных выставочных площадок с начала года. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области.

Наиболее популярным среди граждан стал проект «Под знаком Рубенса. Фламандская живопись VII века из музеев и частных собраний России», который проходит в музее «Новый Иерусалим» в Истре. Выставку посетили около 73,8 человека.

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Кроме того, в топ-5 востребованных экспозиций вошли: «Говорит и показывает. Сюжетные изразцы XVIII века» в историко-литературном музее-заповеднике А. С. Пушкина в Одинцовском городском округе; «1812» в Звенигородском музее-заповеднике; «Юсуповы. Род, история, коллекции» в Серпуховском историко-художественном музее и «Иоланта» и «Щелкунчик»: неразгаданный код» в мемориальном музыкальном музее-заповеднике П. И. Чайковского в Клину.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в рамках проекта «Лето в Подмосковье» в регионе пройдут сотни фестивалей и других развлекательных мероприятий.

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