Подмосковье 01 февраля 2024, 12:44 Более 100 тысяч человек посетили бесплатные спектакли фигуристов на льду в Подмосковье Министерство культуры и туризма Московской области

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Более 100 тысяч человек посетили бесплатные ледовые спектакли в рамках проекта «Зима в Подмосковье». Известные фигуристы Татьяна Навка и Илья Авербух представили 37 шоу в декабре и январе.

Как сообщили в Министерстве культуры и туризма Подмосковья, зрители 29 городских округов увидели спектакли на льду «Чемпионы» от Ильи Авербуха и «Байки русской балалайки» в постановке Татьяны Навки.

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Ранее мы сообщали, что уникальное ледовое шоу Ильи Авербуха «Чемпионы» в Пушкино вызвало настоящий восторг зрителей.