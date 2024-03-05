Подмосковье 05 марта 2024, 20:01 Более 100 тысяч человек побывали в парках и лесопарках Подмосковья 1 марта Министерство благоустройства Московской области

Читать 360tv в

Многие жители и гости Подмосковья встретили первый день весны в парках и лесопарках. По данным Министерства благоустройства Московской области, эти зоны отдыха на свежем воздухе 1 марта посетили более 100 тысяч человек.

В Подмосковье много парков, где приятно провести выходной день с семьей. Например, можно отправиться в парк «Пехорка» в Балашихе (улица Парковая, владение 4) или парк «Кривякино» в Воскресенске (микрорайон Центральный, улица Лермонтова, 5). В Одинцове гостей ждут спортивный парк отдыха имени Ларисы Лазутиной (3-й километр Красногорского шоссе) и парк активного отдыха «Раздолье» (деревня Раздоры).

Реклама

Те, кто планируют посетить Сергиев Посад, могут погулять в парке «Скитские пруды» (улица Вифанская, владение 151). Гости Домодедова оценят парк «Елочки» (Каширское шоссе, 107). В Клину непременно стоит посетить парк «Сестрорецкий» (улица Мира, дом 21Б).

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».