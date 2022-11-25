Подмосковье 25 ноября 2022, 18:52 Более 100 студентов колледжа в Звенигороде приняли участие в квесте «В мире финансов» пресс-служба Минэкономики и финансов Московской области

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В Звенигородском финансово-экономическом колледже прошел квест «В мире финансов», организованный Минэкономики Московской области совместно с Центробанком РФ и Управлением федеральной налоговой службы. Об этом сообщила министр экономики и финансов Подмосковья Наталия Масленкина.

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Для студентов на квесте были предложены различные кейсы по разным темам — от налогов и бюджетирования до бизнеса и личного капитала. Участники учились грамотно распоряжаться личными финансами, придумывали новый налог, изучали кибергигиену, отгадывали филворды и кроссворды.

пресс-служба Минэкономики и финансов Московской области

«Подобные мероприятия дают учащимся азы финансовой грамотности. Они получают знания, которых, как правило, нет в школе. Студенты начинают понимать, как формировать личные сбережения и планировать доходы, они учатся грамотно взвешивать кредитную нагрузку, реально оценивать экономическую ситуацию и, наконец, самостоятельно защищать себя от мошенников», — сказала Наталия Масленкина.

Министр подчеркнула, что форма квеста является одной из наиболее эффективных для обучения финансовой грамотности.

пресс-служба Минэкономики и финансов Московской области

Ранее сообщалось, что представителей региональных операторов капремонта познакомили с работой ЦУРа Подмосковья в рамках программы повышения квалификации.

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