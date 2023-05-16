Подмосковье 16 мая 2023, 09:06 Более 100 спортсменов выступили на соревнованиях по плаванию в Ленинском округе Пресс-служба администрации Ленинского г.о.

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Кубок двукратного олимпийского чемпиона по плаванию Евгения Рылова провели в поселке Развилка Ленинского округа. В турнире приняли участие 108 спортсменов из семи муниципалитетов Подмосковья.

В Минспорте Подмосковья уточнили, что участниками соревнований стали спортсмены 2009–2012 годов рождения из Балашихи, Видного, Воскресенска, Дзержинского, Долгопрудного, Домодедова, Развилки и Серпухова.

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Пловцов лично приветствовал Евгений Рылов — звезда российского плавания последних лет. В его копилке наград два олимпийских золота, серебро и бронза, золото чемпионатов мира и Европы, и множество других. После торжественного открытия в бассейне началась борьба за лидерство. Юноши и девушки соревновались в нескольких дисциплинах, в основном, на стометровке.

В своих возрастных категориях первые места заняли Михаил Бояхчян (Видное, «Дельфин»), Тимофей Еремин (Серпухов, СШ «Звезда»), Вера Иванникова (Серпухов, СШ «Звезда»), Виктория Таранникова (Видное, «Дельфин»). В смешанном составе золото взяли Михаил Бояхчян и Арина Демидова, а также Виктория Таранникова и Владимир Скрипин (Видное, «Дельфин»).

С полным списком победителей и призеров соревнований можно ознакомиться на сайте Минспорта Подмосковья.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о новой спортивной инфраструктуре в Подмосковье. По его словам, регион растет и должен своевременно отвечать всем вызовам времени.

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