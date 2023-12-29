29 декабря 2023, 19:02
Более 100 спортсменов выступили на соревнованиях «Красногорская лыжня»
Соревнования по лыжному спорту «Красногорская лыжня» прошли в Подмосковье. В турнире приняли участие свыше 100 спортсменов Белоруссии, Подмосковья, Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Республики Татарстан и других регионов.
В первый день соревнований женщины и мужчины участвовали в спринте свободным стилем, а во второй — в классическом.
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Первое место в финале стартового дня заняла лыжница из Белоруссии Анна Королева. Среди мужчин первым стал Денис Филимонов из Республики Татарстан.
Во второй день турнира призер Олимпийских игр Александр Терентьев занял первое место в спринте. Среди женщин лучшее время показала Анастасия Кириллова.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на территории Московской области увеличат зарплаты ведущим спортсменам и тренерам.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Спортсмены
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