Подмосковье 29 декабря 2023, 19:02 Более 100 спортсменов выступили на соревнованиях «Красногорская лыжня» Министерство спорта и физической культуры Московской области

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Соревнования по лыжному спорту «Красногорская лыжня» прошли в Подмосковье. В турнире приняли участие свыше 100 спортсменов Белоруссии, Подмосковья, Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Республики Татарстан и других регионов.

В первый день соревнований женщины и мужчины участвовали в спринте свободным стилем, а во второй — в классическом.

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Первое место в финале стартового дня заняла лыжница из Белоруссии Анна Королева. Среди мужчин первым стал Денис Филимонов из Республики Татарстан.

Во второй день турнира призер Олимпийских игр Александр Терентьев занял первое место в спринте. Среди женщин лучшее время показала Анастасия Кириллова.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на территории Московской области увеличат зарплаты ведущим спортсменам и тренерам.

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