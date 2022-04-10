Более 100 спортсменов приняли участие в соревновании по самбо в Серебряных Прудах

Традиционный турнир по самбо в Серебряных Прудах собрал более 100 спортсменов.

«Самооборона без оружия» — так расшифровывается название этого вида единоборства. На татами вышли более 100 спортсменов из Московской, Рязанской и Тульской областей. В борьбе за победу каждый из них провел от двух до шести схваток. Самбо и другие единоборства очень популярны в Серебряных Прудах. В секции борьбы ходят почти 200 детей и подростков.

Глава городского округа Серебряные Пруды Сергей Павлихин рассказал о том, что соревнования проводят в честь памяти земляка Николая Ивановича Коровушкина, летчика-испытателя, Героя Советского Союза, который в свое время прославил Серебряно-Прудский край.

«Турнир традиционный, он направлен на патриотическое воспитание нашей молодежи. Сегодня это как никогда актуально», — отметил глава округа.

Николай Коровушкин прошел Великую Отечественную войну. Поднял в небо и провел испытания истребителя-перехватчика П-1. Модифицировал такие самолеты, как МиГ, Ту, Су. Заслуженный летчик-испытатель одним из первых достиг скорости 2000 километров в час, а максимальная высота, на которую поднимался Коровушкин, составила 20 740 метров. Турнир, посвященный памяти Николая Ивановича, в Серебряных Прудах проводится более 10 лет. В этот раз было разыграно 18 комплектов наград.