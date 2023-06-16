Подмосковье 16 июня 2023, 08:53 Более 100 спортсменов приняли участие в показательных выступлениях по силовому экстриму в Балашихе

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Показательные выступления по силовому экстриму прошли на площади перед Ледовым дворцом в Балашихе. Участие в них приняли более 100 спортсменов.

Мероприятие — часть большого марафона, который стартовал 1 июня и проходит в разных уголках России. В рамках этого марафона можно пообщаться с именитыми спортсменами и олимпийскими чемпионами.

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«Сегодня мы проводим марафон „Сила России“. Он проходит на территории всей Российской Федерации. До 12 августа вы можете принять участие. Для того, чтобы выбрать тот вид спорта, который для вас предпочтительней, зайдите на сайт сторонников партии. Определите для себя площадку и выберите для себя спортсменов, к которым бы вы хотели прийти», — рассказала председатель регионального Совета сторонников партии «Единая Россия» Елена Андреева.

Во время показательных выступлений каждый желающий мог попробовать выполнить шесть упражнений: буксировка автомобиля, подъем покрышки, акселя и бревна, «камни атласа», «фермерская прогулка».

«У нас среди зрителей был один человек, который справился с тремя из них. <…> Это говорит, что есть спортивный потенциал. Значит, акцию „Сила России“ нужно масштабировать на другие регионы и таким образом выявлять спортивный резерв», — сказал мастер спорта международного класса, президент Федерации силового экстрима и стронгмена России Иван Мечишев.

Вскоре в Балашихе пройдут еще одни показательные выступления по силовым видам спорта и единоборствам. Подробности можно найти на сайте марафона «Сила России».

Напомним, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жителям региона открыли для занятий спортом 417 школьных стадионов.

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