25 февраля 2024, 14:40
Более 100 спортсменов приняли участие в мотокроссе «Русская зима» в Коломне
Мотокросс «Русская зима» провели в Коломне. День защитника Отечества традиционно отметили под рев моторов. На старт вышли более 100 спортсменов со всей России.
Участников разделили на 10 классов в зависимости от возраста, мощности мотоцикла и вида резины. Протяженность трассы 1100 метров с серией прыжков и поворотов.
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Впервые мотокросс в Коломне прошел в 1972 году. Он очень полюбился жителям округа. Кроме завораживающих прыжков и высоких скоростей провели развлекательную программу. Выступление артистов, фотосессия в бронежилете, игры и конкурсы.
Победителей определили в каждом классе. Все получили медали, дипломы и памятные призы.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали самым спортивным регионом России.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Спортсмены
Коломна
Мотоциклы
23 февраля
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