Подмосковье 25 февраля 2024, 14:40 Более 100 спортсменов приняли участие в мотокроссе «Русская зима» в Коломне Медиасток.рф

Читать 360tv в

Мотокросс «Русская зима» провели в Коломне. День защитника Отечества традиционно отметили под рев моторов. На старт вышли более 100 спортсменов со всей России.

Участников разделили на 10 классов в зависимости от возраста, мощности мотоцикла и вида резины. Протяженность трассы 1100 метров с серией прыжков и поворотов.

Реклама

Впервые мотокросс в Коломне прошел в 1972 году. Он очень полюбился жителям округа. Кроме завораживающих прыжков и высоких скоростей провели развлекательную программу. Выступление артистов, фотосессия в бронежилете, игры и конкурсы.

Победителей определили в каждом классе. Все получили медали, дипломы и памятные призы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали самым спортивным регионом России.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».