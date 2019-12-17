Более 100 спортсменов приехали побороться за Кубок чемпионов по кикбоксингу в Снегири

Юбилейный 10-й Кубок чемпионов по кикбоксингу прошел в Снегирях. На соревнования приехали не только мужчины, но и представительницы прекрасного пола, и даже школьники.

Более ста спортсменов собрались в Снегирях, чтобы побороться за Кубок чемпионов по кикбоксингу. Участники — совершенно разных возрастных категорий: не только взрослые, но и подрастающее поколение спортсменов со всего Подмосковья. Самым младшим кикбоксерам — 8-9 лет. На чемпионате были представлены около 20 городов Московской области.

Воспитать из ребенка кикбоксера непросто, говорят тренеры. Известные фильмы о восточных единоборствах не врут: нужны долгие тренировки, возможны травмы. Финансовая сторона вопроса тоже очень важна. Родители отдают детей в спорт для общего развития, но станет ли ребенок профессиональным спортсменом — зависит только от него самого.

Источник фото: телеканал «360»

Борьба среди женщин получилась не менее зрелищная, чем мужская. За девушек-кикбоксеров, кажется, даже сильнее болели. Состязания продолжались весь день. Лучшие получили медали и призы, а победители — чемпионские кубки.