Подмосковье 21 ноября 2023, 17:18 Более 100 спектаклей и представлений проведут в Химках этой зимой Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Городской округ Химки готовится к зимнему сезону. Свыше 100 спектаклей и театральных представлений проведут для жителей в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье».

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

Этой зимой в округе проведут новогодние и праздничные концерты для всей семьи, выступления звезд российской эстрады, сказки-квесты, премьерные показы спектаклей, театрально-цирковые шоу, рождественские ярмарки, народные гулянья, а также областные выставки и фестивали. Среди них: ежегодная «Елка главы», «Рождественские встречи», премьерные показы спектаклей «Маскарад» и «Аленький цветочек».

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«Уже 1 декабря мы дадим старт губернаторской программе „Зима в Подмосковье“. Сейчас подключаем в парках иллюминацию, устанавливаем тематические инсталляции, готовим более 50 площадок для катания на коньках и лыжах. Приглашаю всех погрузиться в сказочную новогоднюю атмосферу нашего города!» — отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Напомним, что 25 ноября в Химках состоится открытие Театрального катка в сквере «Юбилейный». Он станет одним из первых в Подмосковье в этом сезоне. Общий размер площадки составляет почти две с половиной тысячи квадратных метров, одновременно на ней смогут прокатиться 150 человек. Вход — свободный.

В прошлом году каток объявили самой популярной ледовой площадкой в Подмосковье. По данным Министерства благоустройства, с ноября по март посетителями стали более 70 тысяч жителей и гостей городского округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе.

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