Более 100 новых аппаратов поступило в больницу Люберец с начала года | 360°

Подмосковье 19 октября 2022, 13:25 Более 100 новых аппаратов поступило в больницу Люберец с начала года

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В Люберецкую больницу продолжает поступать современное оборудование. Только с начала текущего года там приняли примерно 104 единицы новой и удобной для работы техники. Например, специальные аппараты для проведения МРТ, УЗИ. Поставлялись также столы для операций, оборудование для реабилитации, машины для служб паллиативной помощи и многое другое.

«Поступившее оборудование уже введено в работу. На его закупку было направлено почти 225 миллионов рублей», — сказал главный врач Люберецкой областной больницы Дмитрий Семенцов.

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Это не единственное оборудование, которое с начала года поступило в больницу. Например, там появились еще специальные системы против пролежней, мониторы, при помощи которых можно следить за состоянием пациента. Всю технику закупили и поставили по личному поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева — все это происходило в рамках национального проекта «Здравоохранение».

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